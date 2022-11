Giovedì 10 Novembre 2022, 07:00

PERUGIA - «Un gruppo di ragazzini armati». Questa, la voce che gira per Ferro di Cavallo e che arriva anche sui social. Tra dodici e sedici anni, si racconta per il quartiere, in giro con pistole. Minacciosi con le persone e violenti con gli animali che incontrano.

«Li ho fatti attraversare e uno di loro ha puntato la pistola contro di me prima di puntarsela alla tempia» racconta una donna sui social network.

Un bello spavento, durato per fortuna lo spazio di pochi secondi. Quelli necessari, infatti, ad accorgersi che quelle pistole che portano i giovanissimi sono delle pistole finte, giocattolo. Ma è chiaro che se uno non è così esperto di armi da riconoscerle all’istante, di primo acchitto possono sembrare vere.

Ora, al di là del senso di pericolosità di un gruppo di ragazzini evidentemente su di giri, quello che fa arrabbiare chi li incontra per le strade del quartiere è il senso di sentirsi padroni delle strade. Al punto tale da permettersi di prendere a calci cani e gatti che incontrano lungo il loro cammino. Un elemento questo che fa particolarmente inquietare chi vive nella zona e ha segnalato anche alla polizia le bravate di questo gruppeto di ragazzini particolarmente giovani ma già, a quanto pare, da prendere con le molle.