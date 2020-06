Solo un grande spavento per tre ragazzi rimasti bloccati in un’area molto impervia sul Monte La Croce, a Terni, e portati in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU). Alle 15 di oggi, appena terminato un intervento per soccorrere una escursionista infortunatasi nel perugino, la Centrale Unificata Regionale del 118 ha nuovamente richiesto l’attivazione del SASU per un intervento molto delicato: tre minori, durante una passeggiata sul Monte La Croce, perdendo l’orientamento, erano finiti in un punto molto impervio tra le rocce, non riuscendo più ad andare avanti né tornare indietro. Sul posto si sono immediatamente recate tre squadre del SASU provenienti da Terni, composte da tecnici e sanitari. Raggiunti i ragazzi, gli operatori hanno subito messo in sicurezza i minori ed i sanitari hanno accertato le condizioni di salute. I soccorritori, mediante tecniche alpinistiche, hanno dunque riportato i giovani a valle consegnandoli agli agenti della polizia.



