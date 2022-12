Sabato 3 Dicembre 2022, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 13:38

Un selfie con le amiche per ricordare un momento speciale. Natasha e Luana ridono abbracciate a una festa di compleanno, l'ultima della loro vita. Perché uscite da lì, saliranno in auto insieme ai loro fidanzati per continuare il venerdì sera in discoteca, ma in quel locale non arriveranno mai. La macchina su cui viaggiavano, una Fiat Punto guidata proprio da Natasha Baldacci, 22 anni, si schianterà contro il muro di contenimento di un ponte sulla statale 3 Tiberina, in località Altomare, nella zona di San Giustino Umbro (Perugia): una strada maledetta dove 23 anni fa, nel 1999, per un tragico scherzo del destino morirono altri 4 giovani come loro.

Incidente a San Giustino Umbro, morti quattro ragazzi dai 17 ai 22 anni: tornavano da una festa di compleanno

Erano tutti fidanzati

Natasha e Nico Dolfi, ex giocatore di Pallavolo di Città di Castello e attuale scoutman del Trestina di serie B2 femminile, erano fidanzati. Così come Luana Balini, la più piccola di soli 17 anni, faceva coppia fissa con Gabriele Marghi. Erano tutti di Città di Castello, tranne Luana che viveva a Monte Santa Maria Tiberina. Venerdì sera avevano organizzato un'uscita di coppia: prima il compleanno di amici, tra musica, alcol e risate, poi, poco dopo mezzanotte, l'idea di andare a ballare a Sansepolcro in Toscana. Forse Natasha ha perso il controllo dell'auto a causa della strada bagnata dalla pioggia. Forse avevano bevuto un po' troppo. Fatto sta che la macchina ha sbandato finendo contro un muro. I quattro ragazzi sono tutti morti sul colpo. Per ricostruire quanto successo sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Città di Castello coordinati dalla Procura di Perugia. L'incidente è avvenuto lungo un tratto di strada rettilineo.

L'ultimo selfie

Sui loro profili Instagram scorrono le immagini di quella serata maledetta: Luana e Natasha si fotografano con altre due amiche, un bicchiere di vino in mano, qualche boccaccia allo specchio. I loro sono racconti di vita comuni a molte altre giovani della loro età: i preparativi in camera per uscire la sera, i video con le amiche, le vacanze al mare, le serate passate a ballare in discoteca, quando pensi che hai tutta la vita davanti e ancora mille sogni nel cassetto. E invece quei sogni finiscono una sera di dicembre sotto la pioggia.