Ragazze al lavoro senza contratto chiuso night a Stroncone e denunciato il titolare

Martedì 2 Novembre 2021, 12:49

TERNI Sanzioni penali per 15 mila euro e amministrative per 30 mila sono state comminate dai carabinieri al titolare di un locale notturno del ternano, denunciato per avere impiegato, come figuranti di sala, tre giovani straniere prive di permesso di soggiorno.

Scoperti anche sei lavoratori, su 12 totali, senza contratto di lavoro regolare. L'attività del locale è stata sospesa, mentre le cittadine. extracomunitarie, tra 21 e 25 anni, sono state invitate presentarsi alla questura di Terni per regolarizzare la loro posizione sul territorio italiano. Il titolare del locale - un settantottenne di origini romane già noto alle forze dell'ordine, amministratore unico della società che gestisce l'attività - è stato individuato dai militari della stazione di Stroncone, insieme al Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Terni, nell'ambito di un'attività mirata a verificare la corretta applicazione della normativa in materia di tutela del lavoro, disposta dalla compagnia carabinieri.