Così vicini, così lontano. Ai tempi del Coronavirus, quando anche abitare a poche decine di metri dai propri affetti è uguale ad essere dall'altra parte del mondo, ad Amelia è nata Dedicala. Una vera e propria web radio col proposito di alleviare la pesantezza e la solitudine della quarantena. Un'idea frullata nella testa di Amedeo e Filippo, due ragazzi amerini di professione dj, che ormai da due mesi alle 19 in punto vanno in onda per un'ora parlando, mettendo musica, accogliendo le richieste di chi vuole dedicare una canzone o un pensiero ad amici e parenti. 55 puntate all'attivo e un'unica regola: non si parla di Coronavirus. «Abbiamo voluto creare uno spazio libero dal virus -spiegano- non certo per disinteresse, ma proprio per prendere una boccata d'aria dal bollettino di guerra che ha scandito purtroppo le giornate di tutti». Un inizio in sordina, senza pubblicità, che però in pochi giorni si è trasformato in un appuntamento atteso. «Abbiamo cominciato su Instagram dopo qualche giorno di quarantena -raccontano- poi siamo passati su Facebook dove abbiamo aggiutno anche la diretta video e gli ospiti». Da Giorgio Paoluzzi ex presidente della Pro Loco di Amelia, a cantanti e autori. «Qualche sera fa -ricordano- abbiamo avuto Giuseppe Anastasi e Carlotta. E' stato emozionante perchè quest'anno ricorrono i vent'anni dal suo singolo Frena e siamo riusciti a recuperare il videoclip che abbiamo mandato in onda. Una chicca». E poi, come in ogni radio, ci sono gli ascoltatori. «Possono telefonarci -precisano i ragazzi- oppure scrivere un commento sotto la diretta con le loro richieste o le loro dediche. Riceviamo tante richieste da mamme che magari hanno i figli lontani, all'università, che non hanno potuto tornare a casa». Un successo immediato e inaspettato, con 700 contatti. «Non tutti scrivono -precisano- ma ci piace pensare che grazie al programma anche chi ha soltanto ascoltato si sia sentito meno solo». Da qualche settimana, il sabato sera dalle 22,30 alle 24,00 hanno dato il via ad House Party che durante l'ultima diretta ha raggiunto 3940 contatti.. Non sono dei novellini Amedeo e Filippo, 10 anni di esperienza come fonici e service ai concerti e quasi altrettanti da dj, ma questa prima esperienza radiofonica li ha entusiasmati. «L'idea è nata dalla quarantena. Certo - spiegano - adesso in tanti ci chiedono di restare e la tentazione c'è magari con un altro format. Volendo sognare ci piace immaginare una futura Radio Amelia, magari coinvolgendo qualcuno dei tanti musicisti che abitano qui». Una sorta di amarcord per la città che per trovare un precedente deve scavare indietro fino agli anni 70 quando all'ultimo piano dell'Albergo Centrale trasmetteva Radio Agorà guidata da un giovanissimo Dante Ciliani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA