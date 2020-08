Perugia, Tir si ribalta sul Raccordo: muore camionista

PERUGIA- Un camionista è morto lunedì mattina sulla rampa di uscita dello svincolo di Corciano sul Raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Per cause in corso di accertamento il Tir si è ribalttao e in parte uscito di strada. Sul posto Stradale, vigili del fuoco, 118 e personale dell'Anas. La rampa è provvisoriamente chiusa per chi viaggia in direzione Bettolle/A1. In alternativa, informa una nota dell'Anas, è possibile utilizzare le uscite di Olmo o Mantignana. © RIPRODUZIONE RISERVATA