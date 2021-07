Incidente sul Raccordo, Limousine fuori strada: traffico bloccato mezz'ora

Domenica 4 Luglio 2021, 10:13

PERUGIA - Una Limousine è finita fuori strada domenica mattina lungo la Raccordo Perugia-Bettolle. Leggermete ferito il conducente, unica oersona che si trovava bordo della lunghissima automobile. Traffico bloccato per oltre mezz'ora in entrambe le direzioni. Tempo necessario per recuperare il lunghissimo mezzo. Sul posto per i rilievi e la viabilità la polizia stradale e il personale Anas, i vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare la super automobile. L'incidente è avvenuto all'altezza di Magione. Le auto che viaggiavano in direzione Perugia sono state fatte uscire allo svincolo di Torricella e rientrare a Mantignana; in direzione Bettolle uscita obbligatoria a Magione e rientro a Torricella.