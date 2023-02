Perugia, maxi scontro sul Raccordo: 13 auto coinvolte e tre feriti

PERUGIA - Tre feriti e 13 auto coinvolte: questo il bilancio del maxi tamponamento all'interno della galleria di Madonna Alta, sul Raccordo in direzione Bettolle, avvenuto intorno alle quindici di domenica.

Sul posto immediato l'intervento della polizia stradale, dei vigili del fuoco e del personale Anas. Il traffico è stato deviato in corsia di sorpasso, ma inevitabile è stata la formazione di lunghissime code dal momento che (come si vede nella foto) a lungo entrambe le corsie sono state bloccate dalle auto coinvolte nell'incidente, con persone che sono scese all'interno della galleria anche perché spaventate per l'accaduto.

Arrivate anche tre ambulanze per soccorrere le persone rimaste coinvolte.