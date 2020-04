TERNI Una raccolta di generi alimentari di prima necessità per le famiglie bisognose di Terni. È l’iniziativa avviata in questa fase di emergenza Coronavirus da Effemedica Srls, Centro medico polispecialistico di Terni, insieme all’associazione no-profit “Un Cuore per Terni”. La mobilitazione, accompagnata dall’hashtag #NOIVICINIAVOI, ha già ottenuto i primi significativi frutti. Ad oggi, infatti, sono stati raccolti e consegnati alla Caritas della parrocchia dell'Immacolata Concezione di Terni – che si occuperà della distribuzione ai nuclei familiari in difficoltà – oltre 88 chilogrammi tra pasta, riso, legumi, pelati, passata di pomodoro, sale, zucchero e farina. Raccolti e già consegnati anche 35 litri di latte e ben 200 pizze dolci di Pasqua. Un primo risultato importante, possibile grazie al contributo del Biscottificio Santangelo, di Agricenter Spilaceto Varazi e dei carabinieri del Comando Provinciale di Terni che hanno sposato in pieno l’iniziativa. Intanto la raccolta di beni di prima necessità per le famiglie bisognose della città prosegue: tutte le informazioni su come aderire sono disponibili sugli account Facebook e Instagram di Effemedica oppure telefonando al numero 0744.462300 o utilizzando la mail info@effemedica.it

Ultimo aggiornamento: 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA