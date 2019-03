Quota 100: in Umbria oltre 2mila domande. Caparvi (Lega): «Smantelliamo la legge Fornero come promesso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sono 2154 le richieste per "Quota 100" presentate negli uffici umbri dell'Inps. Su tutto il territorio nazionale, le domande presentate sono 97mila. Oltre un terzo delle domande (34.639) arriva da dipendenti pubblici mentre 34.192 sono le domande arrivate da dipendenti privati.«Non posso che esprimere grande soddisfazione per il passaggio di Quota 100 alla Camera dei Deputati, presto ci sarà il voto definitivo del Senato e finalmente la nostra riforma sarà legge - rimarca il deputato umbro della Lega Virginio Caparvi - nelle scorse settimane la commissione Lavoro di cui faccio parte, assieme alla Commissione Affari Sociali, ha lavorato alacremente al testo e siamo arrivati ad una versione definitiva, migliorandolo ulteriormente e ottenendo risultati importanti. Per la Lega Quota 100 rappresenta una grande vittoria della buona politica ma soprattutto un esercizio di coerenza. Abbiamo promesso di smantellare la scellerata Legge Fornero, garantendo la possibilità di poter accedere alla pensione a coloro che hanno lavorato per una vita intera e adesso reclamano il sacrosanto diritto di potersi dedicare ad altro. Anche per quanto concerne il Reddito di cittadinanza il contributo della Lega è stato importante, nella definizione di tutti quei vincoli e paletti creati per scoraggiare abusi ed evitare che la misura si trasformi in un sussidio di tipo assistenziale».