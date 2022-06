Quintana, il vento del Badia. Melosso vince la Giostra della Sfida

FOLIGNO Lorenzo Melosso, l'ascolano del Rione Badia, ha vinto, in sella a Look Amazing, la Giostra della Sfida. L'Ardito ha guidato la Quintana della Rinascita sin dalla prima tornata chiusa in 53.95 contro il 54.11 di Gubbini (Giotti). Melosso è stato l'unico cavaliere a chiudere la Giostra senza errori. Gli altri, via via, tra bandierine abbattute e anelli mancati, hanno mollato. Vince il più giovane, vent'anni, cadono, e fa rumore, le stelle. Soprattutto il favoritissimo Luca Innocenzi (Cassero) uscito in seconda tornata dopo aver falito un anello e abbattuto una bandierina. Il Pertinace era terzo alla fine della prima tornata. Per il Badia è il quinto palio, che arriva dopo quello del 2018 portato in taverna da Cristian Cordari. Al secondo posto l'altro baby della serata, Nicholas Lionetti, da Faenza, del rione Pugilli che in finale ha abbattuto una bandierina. Errori in finale anche da parte dei veterani Daniele Scarponi (Contrastanga) e Pierluigi Chicchini (Spada). Alla seconda fuori anche il Giotti con Massimo Gubbini che ha sbagliato un anello e Lorenzo Paci (Croce Bianca). Una Giostra spettacolare ed emozionante con una serie di errori che non si vedano da anni e con il vento che ha creato diversi problemi ai bersagli. Il palio vinto dal rione Badia è stato dipinto dall'arista ucraino Mikola Matsenko.

Classifica finale: Badia, Pugilli, Contrastanga, Spada, Giotti, Cassero, Croce Bianca, La Mora, Ammanniti, Morlupo.