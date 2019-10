Quintana, ecco le pagelle della Giostra straordinaria

Ultimo aggiornamento: 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Cadono gli dei, ma non il dio più dio di tutti che se ne va sghignazzando. Stragiostra, straemozioni e un tris che strega. Giù il cappello.. Come se Federer chiudesse la stagione senza aver infilato neanche uno Slam: impossibile. El Gringo piazza la botta all’incrocio delle righe e gli altri si squagliano solo vendendolo palleggiare.. La Giostra dei normali. Tre giri puliti puliti e un rientro nel giro da ricordare.. Zitto Zitto cresce ogni volta che giostra. E adesso infila un podio di speranza e di futuro.. Nel vespro che manda in castigo tanti grandi, non cede. Becca un distacco da incubo, ma tanto che fa.Siamo alle solite. Manca un soldo per fare un quattrino. Ceci sotto le ginocchia per una settimana e a letto con la foto di Innocenzi sul comodino visto che le lezioni di Margassa non gli bastano.. Dà la botta, poi si squaglia. In ventun giorni da eroe a pollo, mah.Lui è uno che dà tutto. E non si risparmia. Neanche con la figuraccia.. Al bar potrà raccontare di aver fatto un giretto netto all’esordio della Quintana. Poi, però, è meglio che cambi discorso.. Cadono gli dei come mosche, il prof inciampa sull’abbecedario come un Pinocchio qualunque.. Roba da non credere: una persa per sette centesimi, una buttata sulla padella. Spada?No, spiedo.