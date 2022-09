Quintana, le pagelle della Rivincita. Ecco i promossi e i bocciati

Dal vento di giugno al soffio di settembre. Con sei centesimi il dio Marte ha disegnato un’altra Giostra epica, sogghignando sotto al baffo. Corto muso? Molto, ma molto meglio.

Gubbini (Giotti). È tornato. Una scrollata di spalle davanti al flop dell’arcirivale, poi solo poesia. Riguardare la terza tornata e inchinarsi. Un Soffio. Voto 10.

Lionetti (Pugilli). Non stia lì a non dormire per i sei centesimi. Tiri dritto come ha fatto con la faccia impertinente. Il futuro è suo e il secondo posto di giugno è una figuraccia rispetto a stavolta. Voto 8,5.

Melosso (Badia). Era lì. Come fanno i grandi. Difesa tosta del titolo, ma la terza, e l’Animoso, cancellano il sogno del bis. Dentro la Giostra da grande. Voto 8.

Candelori (Morlupo). Mette il pilota automatico e guarda le emozioni degli altri. Stavolta un po’ di arrosto lo riporta, non lo fa. Voto 7.

Finestra (Ammanniti). Adelante. Con molto giudizio. Finisce con il pieno e di questi tempi col caro energia è già un successone. Voto 6.



. Chi ci capisce è bravo. Una seconda da palio. Prima e dopo robetta e padella.. Un miracolo il secondo anello della prima, un inciampo il secondo della seconda. Ma quanta classe. L’applauso del catino colorato dice tutto della carriera del Prof. Che ha distillato l’ultimo colpo di tacco. E ha fatto fare ohh a tutti.. È da un pezzo che non doveva succedere più. Eppoi con un maestro come Paolo il freddo non si fa così. Ormai sta diventando robetta.Va bene Ascoli, va bene Faenza, ma se non riporta lo scalpo da casa, e stecca come un semi principiante, qualche cosa non quadra più. Fotocopia sgualcita di giugno.. Vabbè il cavallo all’esordio, ma è sempre uno che ha vinto nove giostre. Dicesi nove.