Quintana, il folignate Luca Innocenzi conquista Ascoli e vince per la dodicesima volta. Battaglia con l'altro folignate Massimo Gubbini

di Giovanni Camirri

FOLIGNO Luca Innocenzi ha vinto la Quintana di Ascoli Piceno. Una gara al cardiopalmo combattuta sul filo della tecnica e della velocità tra i due big di Foligno, Massimo Gubbini per Porta Tufilla in sella a West Grove, e Luca Innocenzi in gara per Porta Solestà che ha cavalcato il destriero esordiente Love Story. Innocenzi vince per la dodicesima volta ad Ascoli e regala il trentesimo Palio al sestiere Porta Solestà.

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:07



