Lunedì 7 Agosto 2023, 08:41 - Ultimo aggiornamento: 08:56

Paura alla Quintana di Ascoli per il cavaliere Nicholas Lionetti, che alla Giostra di Foligno difende i colori del Pugilli, rimasto coinvolto in una brutta caduta in seconda tornata. Lionetti, che ha riportati traumi ad una spalla e ad un polso, è stato condotto per accertamenti in ospedale ad Ascoli, mentre il destriero Look Amazing è stato trasferito alla clinica veterinaria di Teramo. A vincere la Quintana in terra marchigiana è stato l’unico ascolano in gara, Lorenzo Melosso, che a Foligno difende i colori del Badia., e proprio col Badia aveva vinto la Quintana in sella proprio a Look Amazing. Fuori dai giochi l’unico folignate i gara, Luca Innocenzi – nella sua città corre per il Cassero – a causa di una prima tornata nulla. Bene anche Tommaso Finestra (a Foligno corre per lo Spada). Per capire come stanno Lionetti e il destriero si dovranno attendere gli accertamenti in corso. Certo è che se i traumi patiti dal cavaliere dovessero esser più gravi di quanto si possa immaginare per lui si potrebbe comprometetre la Giostra della quintana di settembre a Foligno. E sarebbe il terzo cavaliere infortunato dopo Pierluigi Chicchini – infortunio proprio ad Ascoli – e Massimo Gubbini – incidente in prova a Foligno- e quindi c’è ancora da attendere per capire. A seguito, poi, della caduta di Lionetti la Quintana di Ascoli è stata interrotta per poi riprendere dopo mezz’ora. Melosso ha vinto per il sestiere di Porta Romana ed ha ottenuto 1990 punti precedendo Tommaso Finestra di Sant'Emidio (1960), Denny Coppari di Porta Tufilla (1914), Lorenzo Savini di Porta Maggiore (1848), Luca Innocenzi di Porta Solestá (1282), Nicholas Lionetti della Piazzarola (424).