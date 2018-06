di Luca Benedetti

FOLIGNO - Gli anelli più piccoli non sono la birra zero alcol. Sono la Quintana, bellezza! E la bellezza è che ci abbiano smusato tanti big.

Innocenzi (Cassero). Dove eravamo rimasti? Torna nella dolce casa gialla e stampa la Giostra da far vedere, vedere e rivedere nelle scuole per chi vuol correre al Campo da qui all’eternità. Voto 10

Gubbini (Croce Bianca). Quando si dice che cambiare aria fa bene. Rivede rosso, gira perfetto e sta lì. Certo alla prima, di una bava, ma il Pertinace era dietro... Voto 8,5

Raponi (Contrastanga). Zitto, zitto, ha invertito la tendenza. Voto 7,5

Zannori (La Mora). I guardoni del loggione hanno capito perché stavolta non gli va strappato il compito in faccia ed è stato pulito e aggressivo. Ha preso lezioni da Margassa. Voto 7

Cordari (Badia). Sembrava che il tempo si fosse fermato a settembre. Poi è tornato Cordari. Chi? Voto 5

Chicchini (Pugilli). Era lì, un po’ là. Poi, quando doveva chiudere il cerchio, è franato. Oh, eppure una volta ha vinto. Mah. Voto 4,5

Paci (Morlupo). A un centesimo dal primo dopo la prima, ci si aspettava il morso del cobra. Ha lasciato la dentiera sul primo della seconda. E non è Paolo Giusti (il mito perdonerà per averlo disturbato) con l’anello non preso, preso, non preso. Voto 4

Diafaldi (Ammanniti). Spettatore non pagante. Voto 3

Antonelli (Giotti). Al “Madonne e messeri” del banditore già brancolava per le campagne amene. Voto 2

Scarponi (Spada). Messi sbaglia il rigore al mondiale. Lui manda in tribuna l’anello due alla prima. Da non credere. Voto 1

Lunedì 18 Giugno 2018



