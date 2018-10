Quintana, brutto incidente a Moie per il cavaliere di Foligno Luca Innocenzi

FOLIGNO - Brutto incidente, domenica nelle Marce dove si correva la Quintana di Moie, per il cavaliere di Foligno Luca Innocenzi. Il pluricampione - quest'anno ha fatto doppietta a Foligno ed ha vinto anche ad Ascoli - è Stato ricoverato all'ospedale regionale Torrette ad Ancona dopo che, mentre era in gara, è rimasto coinvolto in uno scivolamento col destriero - una cavala -che l'ha disarcionato ed è rovinato in terra. Trasferito il eliambulanza ad Ancona gli sono state riscontrate alcune fratture. La cavalla è stata tenuta in osservazione e non è stata abbattuta e le sue condizioni, stando a quanto risulta, non sembrano destare particolari preoccupazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA