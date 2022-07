Quintana di Ascoli Piceno, vince il folignate Gubbini. Fa il record della pista e batte Innocenzi di due punti

FOLIGNO I cavalieri folignati dominano ancora la Quintana di Ascoli Piceno. Il Palio della Madonna della Pace va a Massimo Gubbini che ha infilato, nella notturna dello Squarcia, l'ottava vitoria della carriera marchigiana portando a dodici le vittorie per Porta Tufilla. E Gubbini vince battendo di soli due punti Luca Innocenzi (Porta Solestà). E' finita 2.052 a 2.050. Gubbini si è messo in tasca anche il record nella pista alla seconda tornata (49.5). Una Giostra da brividi con i campioni di Giotti e Cassero grandissimi protagonisti. Quarto l'altro cavaliere folignate in gara, Pierluigi Chicchini per Sant'Emidio con 1.936 punti. Gubbini era il campione in carica. In sella a Trentino aveva vinto la Giostra di agosto dello scorso anno.

Classifica finale: Porta Tufilla (Gubbini) 2.052 punti, Porta Solestà (Innocenzi) 2.050 punti, Porta Romana (Melosso) 1.956 punti, Sant'Emidio (Chicchini) 1.936 punti, Piazzarola (Lionetti) 1.770 punti, Porta Maggiore (Zannori) 1.204 punti.