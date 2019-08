Quintana, Ascoli dice no all'edizione straordinaria con Foligno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Quintana straordinaria di ottobre, Ascoli dice no al progetto lanciato da Foligno. E lo spiega in una nota ufficiale, diffusa sabato sul sito Internet e sulla pagina Facebook della manifestazione picena. «A seguito - si legge nella nota ufficiale - delle recentissime notizie uscite a mezzo stampa e sui social, il Consiglio degli Anziani, sentito il Magnifico Messere, gli organi della Quintana e i Sestieri, vuole ringraziare la Quintana di Foligno per l’iniziativa ma è costretto a declinare l’invito. Perché pur apprezzando tutto ciò che viene fatto per beneficenza, ricordando la serata per i Castelli in cui tutto l’incasso, di quasi €20.000, fu devoluto ai comuni colpiti dal sisma, siamo certi di non avere i tempi tecnici ed amministrativi per organizzare una terza Giostra in poco più di un mese. Inoltre ricordiamo che i Comitati di Sestiere sono in scadenza di mandato. Augurando sempre maggiori successi a Foligno e alla Giostra umbra, confidiamo che presto ci saranno altre occasioni per poter collaborare e programmare eventi congiunti». Da Foligno si prende atto e si ragiona puntando ad andare avanti anche da soli. Il progetto iniziale voleva realizzare, nel mese di ottobre, una Quintana straordinaria da giostrarsi in contemporanea ad Ascoli e a Foligno. Lo scopo era raccogliere fondi pro terremotati di Umbria e Marche legando le due città con Assisi e in particolare con San Francesco che sarebbe stato il fulcro di tutto. Nei prossimi giorni si saprà come evolverà la situazione.