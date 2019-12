Quindici piante di marijuana in garage: arrestato ragazzino

CITTA' DI CASTELLO - Quindici piante di marijuana in garage, più un centinaio di grammi tra marijuana e hashish in casa pronti ad essere spacciati:arrestato un ragazzino, al termine di un'inchiesta condotta dai carabinieri e dalla polizia.



I militari di Città di Castello hanno sequestrato in un garage in disuso in periferia le quindici piante, mentre gli agenti del commissariato hanno ritrovato la droga nell'appartamento in cui vive il ragazzo. Così, il tribunale dei Minori di Perugia ha disposto per il minorenne la misura cautelare del collocamento in una comunità.



Un'operazione, fanno sapere carabinieri e polizia, importante «mette al centro l'importanza del contrasto al fenomeno relativo agli stupefacenti, soprattutto quando vede protagonisti i giovanissimi».