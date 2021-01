Questura di Perugia, il primo dirigente Alessandro Drago guida la Divisione Anticrimine

PERUGIA - Cambio ai vertici della Questura di Perugia, il primo dirigente della polizia di stato Alessandro Drago assume l’incarico dal questore di dirigente della Divisione Anticrimine. In arrivo anche 5 agenti della polizia di stato che andranno ad implementare il reparto volanti e saranno impiegati nell’importante compito di controllo del territorio. Avvicendamento ai vertici della Questura di Perugia, Rosa Alba Stramandino al comando della Divisione Anticrimine della Questura di Perugia ha lasciato la città a seguito del trasferimentoalla Questura di Reggio Calabria. Raggiunge Perugia il primo dirigente della Polizia di Stato Alessandro Drago che ha assunto l’incarico di dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Perugia. Drago arriva dalla Questura di Catania dove, come ultimo incarico svolgeva la funzione di Dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Sicilia Orientale. “Il dottor Drago è un funzionario della Polizia di Stato con un notevole profilo maturato in differenti contesti degli Uffici di Polizia e differenti aree territoriali, dirigendo diversi prestigiosi Uffici”, ha commentato il Questore Antonio Sbordone dichiarandosi molto soddisfatto per l’assegnazione del Dirigente a Perugia. Il Questore Sbordone ha colto l’occasione per ringraziare la dottoressa Stramandino per la professionalità, la competenza e l’impegno dimostrato nel periodo di permanenza presso la Questura di Perugia, augurandogli per il futuro i migliori successi professionali e personali. Arrivati anche 5 Agenti della Polizia di Stato, con un’età che oscilla tra i 25 e i 40 anni e provenienti da varie parti d’Italia. Tutti molto motivati ed entusiasti di cominciare il proprio servizio nella nostra città, sono stati salutati dal Questore ed assegnati all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. “Un Ufficio cardine delle Questure di ogni città quello dove sarete assegnati e dove potrete dimostrar la vostra professionalità ed il vostro attaccamento alla divisa della Polizia di Stato”.

Ultimo aggiornamento: 15:23

