"Questo non è amore": Anche a Terni la polizia in campo per la lotta contro la violenza di genere

TERNI - Il camper della polizia torna in piazza della Repubblica giovedì 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nell’ambito delle iniziative legate al progetto della polizia contro la violenza di genere “Questo non è amore 2021” e della campagna itinerante di educazione alla legalità “Una vita da social” la questura ternana propone un fitto calendario. Il via alle 8 e 30, con l'arrivo del truck e del camper della polizia in piazza. A seguire l'arrivo delle scolaresche e la conferenza stampa nella biblioteca comunale. Alle 18, nell’ambito dell’iniziativa “Orange The World” promossa da “Un Women” per l’eguaglianza di genere, la questura si colorerà d'arancione, il colore scelto come simbolo della lotta alla violenza.

