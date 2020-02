«Questo non è amore», San Valentino più che mai contro la violenza domestica e di genere. A Terni più di 70 vittime da agosto

TERNI L’ufficio mobile della Polizia di Stato fa tappa anche a Terni e combatte la violenza di genere: approderà proprio il 14 febbraio in piazza della Repubblica, per promuovere la campagna di sensibilizzazione «Questo non è amore». La campagna, infatti, è stata resa stabile dal Ministero dell’Interno perché fondamentale per la società e perché le situazioni di disagio sono molteplici e diverse tra di loro, per poter fare opera di prevenzione. Del resto, quella del 14 febbraio è una data simbolica. Dall’agosto dello scorso anno, quando è entrato in vigore il «Codice rosso», la legge di tutela per le vittime di violenza domestica e di genere, gli interventi per i quali la Polizia di Stato si è avvalsa di questa procedura sono stati più di 70. Insieme all’opera di tutela delle vittime gli operatori della Polizia di Stato di Terni portano avanti anche campagne di sensibilizzazione e di informazione a partire dalle aule scolastiche.

