Positiva una donna di Narni che risiede in un altro comune

Ancora una narnese positiva al covid -19: la signora è comunque domiciliata in altro comune del ternano e si trova in buone condizioni. Sarà sottoposta ad isolamento domiciliare obbligatorio da parte del Sindaco di quel comune ed è in corso, anche per questo caso, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti.

Il Sindaco Francesco De Rebotti afferma che “nel frattempo proseguono le tamponature dei soggetti narnesi in precedenza positivi e siamo in attesa di cessazione del contagio al secondo tampone che si sta effettuando in anche in queste ore e sono in attesa di esiti di altre negatività.

La situazione è di 7 positività di cittadini narnesi e 2 positività di cittadino narnese domiciliato fuori comune. Sino ad ora in complessivo ci sono stati una ventina di contagiati dal coronavirus e soltanto una donna è stata ricoverata all’ospedale di Terni senza gravi conseguenze.

