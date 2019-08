Ultimo aggiornamento: 13:05

E' terminato conto alla rovescia per Braciami, rassegna che sarà ospitata da oggi fino a domenica primo settembre al parco delle piscine dello Stadio.Saranno quattro giorni di buona cucina con lo street food o grigliate, musica e divertimento. Nove le aree in cui sarà suddivisa la kermesse. Oltre alla gastronomia, ai cooking show, ai laboratori, ai mercatini artigianali, all'area relax e giochi anche ottima musica. Tre gli appuntamenti che animeranno la prima serata della rassegna. Si inizierà alle 19 al mini palco con Brazil Project. Dalle 22 invece l'appuntamento sarà al palco centrale con Art compilation musical academy, serata con spettacoli di danza e musica, esibizione di due giovani emergenti. Inoltre nell'area latino, dalle 22.30, i presenti verranno catturati dalla sensualità del tango argentino. Animazione e divertimento continueranno venerdì 30 agosto. Al via della serata, sempre alle 19, dal mini palco con il gruppo rock Cotton Viper che proporrà brani inediti del loro repertorio. I presenti, dopo aver gustato gli ottimi piatti proposti da Braciami, potranno spostarsi alle 22 al palco centrale per assistere al concerto della Blaskomania, Vasco Rossi cover band. E per chiudere la nottata serata latino con dj Mosquito.Ed eccoci arrivati alla serata del sabato (31 agosto) con tanti appuntamenti. Si inizierà come di consueto alle 19 dal mini palco con dj set Marco Testa, esibizioni canore e a chiudere ci penserà il Trio chimico che presenterà musica funk e r'n'b. Il palco centrale farà da cornice, dalle 22, al concerto di Profondo porpora, Deep Purple tribute band. Gran finale di serata con la serata latino che ospiterà dj Moquito e scuola Banda Loca.Il gran finale di domenica (primo settembre) verrà affidato a Dark side, cover banc Pink Floyd, che si esibiranno dalle 22 al palco centrale.Inoltre il 30 e 31 agosto dalle 21 alle 22 ci sarà lo spettacolo della banda musicale di strada Concabbanda.In questa edizione di Braciami assai ricca di appuntamenti, musica e camioncini della street food, la rassegna ospiterà anche Etruscan. Dal 31 agosto al primo settembre i protagonisti saranno fitness, wellness, olistic e convention. Saranno due giorni di dimostrazioni sportive e non solo.L'evento è realizzato da Andrea Barbarossa di Eventi.com in collaborazione con Piscine dello Stadio, Chef Academy e Musical Academy.