Quattro alberi divelti dal vento a Narni durante il temporale

Il vento impetuoso ha letteralmente sradicato stamattina, 28 dicembre, una longeva pianta di gelso di grandi dimensioni sul bordo della Flaminia: il grande albero è venuto giù di pezzo, senza preavviso, e per fortuna non passava nessuno in qual momento lungo la trafficatissima strada. Si sta pure decidendo se abbattere o meno, una pianta “gemella” a pochi metri, pure essa prospiciente la strada consolare. La Prociv fa poi sapere che lungo la strada de Itieli un albero, un pino, è caduto pericolosamente a terra sempre sulla via. La Prociv è prontamente intervenuta per il ripristino viabilità di una carreggiata. Sono anche arrivati i Vigili del Fuoco, per tagliare le ramaglie più alte, dal momento che la protezione civile narnese non è in possesso di tale strumento. Altro intervento lungo la strada delle Pretare, quella che costeggia il Lago del Recentino, dove il vento ha abbattuto due alberi cadendo in una sorta di gioco dei birilli, pure un palo del telefono. L’intervento, come i precedenti è stato eseguito in tandem coi vigili del Fuoco di Terni.

