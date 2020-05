Quaterna secca sulla ruota di Palermo. A Orvieto vinti 115 mila euro

Gioca 5 euro, ne porta a casa 115.230. Il colpo di fortuna, che in tempi Covid, non è certo da sottovalutare, è successo a Ciconia, frazione di Orvieto, alla Tabaccheria degli Aceri, che ha dato annuncio della vincita venerdì 8 maggio. Sono 19, 22, 23 e 90 i numeri che un ignoto orvietano ha giocato al Gioco del Lotto, puntanto sulla ruota di Palermo e centrando in pieno il colpaccio con la quaterna secca.



Nulla o poco si sa sul fortunato giocatore, che pare sia un cliente abituale della tabaccheria di piazza degli Aceri, nel centro del quartiere ai piedi della rupe di Orvieto. Il gioco del Lotto, sospeso nella Fase 1 della emergenza Covid, è ripreso lunedì 4 maggio e quella fortunata per Orvieto, giovedì 7 maggio, era la seconda estrazione della Fase 2 Covid.





© RIPRODUZIONE RISERVATA