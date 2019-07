© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iniziano i quarti di finale del Circuito Umbria Tennis al Tennis Club Amelia. "Ben 82 iscritti al tabellone e torneo di buon livello nonostante la defezione all'ultimo minuto di Daniele Bracciali, ex numero 49 della classifica Atp, che a malincuore è stato costretto a rinunciare. Siamo soddisfatti per il ritorno di Amelia nella grande famiglia dell'Umbria Tennis e la nutrita presenza dei giocatori ci conferma ancora una volta la grande stagione del tennis provinciale" spiega Raffaele Scipi, responsabile settore promozione e propaganda Fit Terni. Il primo quarto di finale in programma è quello tra Tomas Gerini (classifica 2.2) prima testa di serie del tabellone e Andrea Zamurri (2.4) che ha battuto 6-2 6-2 Carlo Cataldi. Il vincitore sfiderà uno tra Davide Natazzi (2.4) e Davide Fiorentini (2.4), un match che si preannuncia particolarmente equilibrato. Nella parte bassa del tabellone spicca la presenza di Mattia Frinzi (2.2) seconda testa di serie e numero 679 della classifica Atp, che sfida Nicolò Catini (2.4) dopo il 7-6 3-0 rit. con cui ha eliminato il 2.4 Giannicola Misasi. Il vincitore troverà in semifinale uno tra Giorgio Ruello e Federico Cecconi, entrambe classificati 2.4. Nella finale del tabellone di 3° categoria saranno di fronte Filippo Parca e Andrea Lepri. Nel tabellone finale di 4° categoria Sandro Folletti e Francesco Bordacchini cercano un posto in finale dove, dall'altra parte della rete, pronostico permettendo potrebbe esserci Michele Pelini che dovrà prima superare il vincitore del match tra Riccardo Reali e Luca Posati.