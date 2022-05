Da Terni a Perugia la lettera di Lucarelli e Bandecchi scatena la fantasia e diventa un meme

Basta un'accortezza grafica, a volte nemmeno troppo sofisticata, per creare qualcosa di ironico sulla lettera che l'allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli ha firmato e consegnato al presidente Stefano Bandecchi. Lettera nella quale il tecnico sottoscrive tutti gli obiettivi e i propositi, anche tattici, illustrati dal massimo dirigente. La decisione della Ternana di pubblicare in file fotografico (per di più scaricabile) la lettera stessa con tutto il testo e anche la firma autografa leggibili sui canali ufficiali della società, ha fornito un segnale di trasparenza con la tifoseria ma ha anche "invitato a nozze" il popolo dei social media. E così, incollando sopra con un lavoretto grafico altri testi al posto di quello sottoscritto, ecco che ci si sbizzarrisce in ogni modo. E così, Lucarelli può diventare "chef Cristiano" o anche impersonare i "fratelli Caponi". Spuntano post e meme in cui la lettera si trasforma in ricetta di piatti e dolci tipici di Terni, primo tra tutti il pampepato (o panpepatro, che dir si voglia) piuttosto che le ciriole. E spunta pure la memorabile e celeberrima lettera di Totò e Peppino De Filippo (con tanto di "punto, due punti") del film "Totò, Peppino e la malaffemmina". Non parliamo, poi, di gruppi che riuniscono tifosi della rivale Perugia, anch'essi intenti a far circolare versioni della lettera di Lucarelli ritoccata. A giocare su quella che è diventata la lettera più chiacchierata e discussa tra i tifosi ternani, c'è anche il gruppo Ternana Memas, seguitissimo e apprezzatissimo sui social media e che propone sistematicamente dei meme goliardici e ironici dedicati proprio alla Ternana e al mondo rossoverde. Stavolta, trasforma la lettera nella ricetta del pampepato, con tutti gli ingredienti giusti. Quando si dice, le "3 P". In questo caso, solo due...

