«Quando riprenderemo lo faremo salvaguardando la salute di tutti». Michele Martella medico della Ternana teme disparità con le società dilettantistiche

coronavirus. Per quanto riguarda tutto il resto stiamo aspettando come tutti l’evoluzione e di conseguenza come e quando si riprenderà. Nel frattempo sono stati elaborati molti protocolli medici per la ripresa, anche se nessuno di questi è ufficiale>.

Michele Martella che quando la Ternana era nel campionato di calcio di serie B faceva parte della Commissione nazionale, ore ricopre il ruolo di vicepresidente della Lamica, Libera associazione medici calcio: .

Senza dubbio pensare all’elaborazione di linee guida rappresenta un buon esercizio. Ma queste eventuali regole possono valere per tutti? .

Insomma l’in-put è di cominciare a porgere lo sguardo oltre il Coronavirus, pensando appunto a tutte le variabili che potranno verificarsi una volta individuata la ripartenza. .



TERNI – C’è chi sta lavorando alla fase due. E lo sta facendo seguendo un metodo scientifico. Sono i medici delle società sportive che in questi giorni stanno dialogando tra di loro per cercare di elaborare una strategia attuativa sia in caso di ripresa del campionato, sia nell’ipotesi che se ne riparli per la preparazione estiva. Così il medico sociale della Ternana Michele Martella continua a lavorare quotidianamente. Lo fa con facendo seguire le terapie riabilitative a gente come Suagher e Repossi, oppure per mantenere la condizione come Diakitè.