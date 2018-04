Quando la giustizia si fa giustizia

​PERUGIA - È vero: mancava soltanto il roteare degli elicotteri in cielo, poi il blitz (in italiano, incursione) negli uffici della Procura era completo per scenografia poliziesca. A venire giù, mezza procura di Firenze in armi, per acquisire materiale, poi consegnato spontaneamente, relativo a un caso di rivelazione del segreto d’ufficio di inchieste riguardanti l’imprenditore Giuseppe Colaiacovo e che vede indagati il procuratore aggiunto Antonella Duchini e due (ex) carabinieri del Ros. In attesa di saperne di più sul fronte delle accuse, la giustizia che si fa giustizia ha voluto dimostrare subito e platealmente di fare ancora meno sconti a se stessa. Non possiamo prevedere come finirà il processo, ma sappiamo sicuramente che alla giustizia viene chiesto di risolvere una serie innumerevole di problemi, dalle carriere politiche, alle vicende economiche fino alle liti di condominio. Perché, come spiegava un procuratore, è semplicissimo usarla: basta firmare una denuncia contro un nemico politico o un avversario negli affari e il resto lo fa l’obbligatorietà dell’azione penale. Qualcosa del genere pare sia accaduto anche nel caso della Duchini, con il procuratore aggiunto che avrebbe fatto il suo lavoro con particolare severità nei confronti di Giuseppe Colaiacovo, ma forse a vantaggio (più o meno consapevolmente) di qualche nemico dell’indagato e non solo della giustizia. Che però, ha la democratica possibilità di poter assolvere (come ha fatto) l’indagato in questione, ammazzare le indagini di cui sospetta un pilotaggio e giustiziare i suoi servitori infedeli con fermezza. Facendo poi alzare gli elicotteri.

Domenica 1 Aprile 2018



