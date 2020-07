Ultimo aggiornamento: 11:23

«Siamo convinti che occorra fare rete, che la proposta culturale sia una delle frecce per una più complessiva promozione turistica della città e del territorio». Si presenta così la cooperativa bolognese Le Macchine Celibi, il nuovo gestore del Caos di Terni e del complesso museale cittadino. Al secondo giro di boa (dopo una prima gara andata in bianco) il Caos trova la sua nuova guida a gennaio. Giusto il tempo di effettuare il passaggio delle consegne, che scoppia la pandemia. E solo ieri il presidente della cooperativa Carlo Terrosi scopre la propria filosofia e l'impostazione con la quale si intende gestire per i prossimi otto anni il complesso teatrale e museale di Terni.«Che poi è una linea di collaborazione e condivisione dei programmi con l'assessorato alla cultura del Comune», interviene il vice sindaco Andrea Giuli. «Ci sono state e ci continueranno ad essere riunioni a cadenza mensile tra i nostri e i loro tecnici», spiega Giuli. «La promozione vale non solo per la musica, il teatro, o per le mostre d'arte, ma anche per il patrimonio archeologico del Museo e del territorio di Terni, che porteremo a Tourisma di Firenze, la principale Fiera dell'Archeologia e dei Beni Culturali che c'è oggi in Italia, dove la nostra cooperativa ha da alcuni anni dei propri stand espositivi» dichiara Terrosi.«La Cooperativa gestisce dal 1990 servizi per conto di Enti Pubblici: musei, biblioteche, teatri, centri giovanili e informa giovani».Attualmente sono oltre 30 i musei in cui la struttura opera. Per quanto riguarda il Caos la novità è che cambierà proprio l'approccio al Museo. L'ambizione infatti è di creare un museo per tutti, vivo e partecipato, dove i cittadini e le famiglie possano tornare di frequente avendo un programma vario di proposte interessanti. «Un museo aperto ai giovani, dove si possa crescere culturalmente ma anche avere occasioni di socialità, in un contesto accogliente e sicuro. Aperto alle associazioni e alle collaborazioni col territorio. Che non sia solo per gli addetti ai lavori, ma che esplori a 360 gradi le tendenze e la cultura visiva contemporanea, interrogando i rapporti dell'arte con i linguaggi della pubblicità, del fumetto, della musica, del design, della fotografia».Questa filosofia voleva essere svelata in occasione del primo evento in programma, che salta a causa del Covid-19, ma che sarà riproposto in autunno: una mostra su arte, pubblicità e design degli anni '60 e '70. Capace di suscitare l'interesse di larghi strati di popolazione, e non solo di addetti ai lavori del mondo dell'arte contemporanea. Ad ogni modo si parte: questo pomeriggio (alle ore 17) al Caos si inaugura Retoriche del corpo, performance degli anni 70, a cura di Pasquale Fameli, critico e ricercatore del Dams di Bologna.«Se la Pop Art negli anni 60 aveva messo al centro il linguaggio della pubblicità e gli scintillanti oggetti della società dei consumi, negli anni 70 molti artisti scelgono invece il corpo come mezzo di espressione artistica», dice Fameli. Si punta anche ad un omaggio all'artista che da il suo nome al Museo: Aurelio De Felice. «Volgiamo presentare le opere del maestro che sono nei depositi delle collezioni, ed anche offrire una nuova occasione di lettura e valorizzazione di alcuni suoi lavori particolarmente importanti», afferma il critico. In programma per il 26 luglio e per il 2 agosto anche visite guidate gratuite (con prenotazione) per permettere ai residenti e ai turisti di riscoprire il patrimonio storico e artistico della città».