La provincia di Perugia e San Venanzo restano zone rosse per un'altra settimana, Amelia arancione

PERUGIA - Tutta la provincia di Perugia ed il Comune di San Venanzo restano zona rossa per un'altra settimana. Amelia torna arancione.

La presidente Tesei spiega la decisione con l’intenzione di «portare il periodo di osservazione dei fenomeni epidemiologici almeno a 21 giorni rispetto alle misure restrittive assunte, così da poter valutare e apprezzare i risultati delle misure restrittive fin qui adottate... capisco bene il sacrificio - prosegue Tesei - e dopo averne parlato anche con il Ministro della Salute Speranza, ieri ho inviato una seconda lettera al Governo per chiedere nuovamente che siano riconosciuti i ristori per le imprese e gli aiuti alle famiglie nelle zone in cui abbiamo applicato le misure maggiormente restrittive».

L’ordinanza contiene anche alcune novità: vengono sospese le attività di laboratorio nelle scuole superiori, invece è consentito per la caccia «lo spostamento al di fuori del proprio territorio comunale... considerato l’interesse pubblico per il controllo e l’abbattimento della fauna selvatica e considerando che la caccia di selezione si svolge in maniera individuale».

