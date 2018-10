Provincia di Perugia: Bacchetta contro Gareggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Sotto con le Province. Il 31 ottobre si vota. A Perugia il dopo Mismetti (foto ndr) sarà duello tra il socialista Bacchetta e l’ex “un po Pd” Gareggia. Chi sceglieranno i grillini?Le candidature per i presidenti di Provincia vanno presentate entro la giornata di giovedì. Solo i presidenti, perché i consigli saranno rinnovati nei primi mesi del 2019: colpa di un pasticcio nella scrittura del decreto Mille Proroghe. Fatto sta che per Perugia sono chiamati alle urne in 831, tra sindaci e consiglieri comunali. I voti pesano in proporzione alle dimensioni del Comune di appartenenza. Per intendersi, l’esatto contrario della regola “uno vale uno”.Il Pd ha scelto di evitarsi altre rogne interne e sfruttare l’occasione delle provinciali per “fare la pace” con i socialisti. Via libera al primo cittadino di Città di Castello Luciano Bacchetta. Dopo lo strappo della mancata candidatura di Silvano Rometti alle politiche e le bordate che erano seguite, senza tanti giri di parole dalle parti del garofano avevano minacciato un’alleanza con il centrodestra. I rumors raccontavano addirittura di un percorso già avviato a Perugia città. Invece è stata riunita la coalizione - come non accadeva da un sacco di tempo - e i dem hanno «accolto la proposta del principale alleato con cui governiamo la Regione e tanti Comuni». Il segretario provinciale dem Leonardo Miccioni ha vestito i panni del pontiere e cucito l’intesa. Nei prossimi giorni saranno messe nero su bianco anche le linee programmatiche.Il centrodestra ha scelto il candidato domenica sera, in una riunione nella sede perugina di Forza Italia, e non è stato un passaggio tranquillo. Il primo cittadino di Bettona Lamberto Marcantonini è entrato in conclave Papa e ne è uscito cardinale. Bocciato per questioni anagrafiche: «Un settantenne non va bene». La scelta è ricaduta quindi sul quarantaquattrenne Fabrizio Gareggia, che ha appena riconquistato la fascia tricolore di Cannara dopo il commissariamento frutto della crisi innescata dai suoi “ex alleati” del Pd. Come dire: qualcosa di simile ad un candidato di confine. Chi era presente racconta che Marcantonini non l’ha presa affatto bene e potrebbe addirittura lasciare Forza Italia per approdare in un partito alleato.Gli esperti di numeri hanno fatto i conti. Il centrosinistra parte in vantaggio: a spanne 49 punti su 110 (nello strano machiavello delle Province si conta in centodecimi), il centrodestra ortodosso sarebbe a quota 39, poi ci sarebbero circa 5 punti marcatamente civici e altrettanti grillini. Quindi, tanto per fare un esempio: se i tre consiglieri pentastellati di Palazzo dei Priori - Cristina Rosetti, Stefano Giaffreda e Michele Pietrelli - votassero Gareggia, per Bacchetta potrebbe essere più difficile del previsto.