Provincia di Terni, sospesi medici “novax”. Oltre duemila mutuati rimangono senza dottore.

Sospesi medici "novax" nel distretto sanitario Narni Amelia. Un provvedimento annunciato che sta provocando un vero e proprio terremoto fra gli oltre duemila mutuati residenti in provincia che dalla sera alla mattina si sono ritrovati senza dottore. Pietra dello scandalo la somministrazione del vaccino, diventata obbligatoria fino alla terza dose per tutti gli operatori sanitari, a cui i medici in questione avrebbero rifiutato di sottoporsi presentando certificati ritenuti non validi. «Tra i medici la cui posizione è all’attenzione dell’Ordine -hanno spiegato dall'ordine- quelli che hanno presentato l’esonero dalla vaccinazione non sono pochi. Alcuni già sono stati sospesi dal servizio, ora stiamo valutando ulteriori certificati». Per cercare di sopperire all'emergenza la Usl Umbria 2 ha pubblicato un avviso a tempo di record, uscito martedì sera e in scadenza domenica 6 febbraio, rivolto ai medici di medicina generale interessati a entrare in servizio immediatamente. Nel frattempo, per non lasciare in balia di se stessi migliaia di mutuati, la Usl ha messo in campo i medici di continuità assistenziale che si sono resi disponibili.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Omicron arretra ma miete altre vittime: tre a Terni e una ad...