Provincia di Terni, Mogol sposa il progetto "Acqua Amica"

"Acqua Amica", Mogol sposa il progetto promosso dal Servizio Idrico integrato di Terni.

Un'iniziativa dedicata alle scuole, nata per promuovere la sostenibilità e l'uso corretto delle risorse idriche nelle nuove generazioni, a cui ha partecipato anche l'autore intervenendo durante uno degli incontri che i dipendenti della società stanno svolgendo nelle scuole della provincia.

In particolare, quello con i bambini della scuola primaria di Casteltodino, nel Comune di Montecastrilli.

«Il progetto mi ha entusiasmato - ha detto Mogol - ho voluto dare il mio contributo perché ritengo che sia molto importante educare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente e quindi al rispetto della propria vita e di quella dell'intera comunità. Trasmettere ai giovani l'importanza di temi importanti come la sostenibilità ambientale è il nostro compito e sono davvero contento di partecipare come 'ambasciatore' per contribuire alla divulgazione di Acqua Amica».

Mogol sarà presente anche il 27 maggio, in occasione dell'evento finale del progetto, durante il quale avverranno le premiazioni dei due concorsi ad esso collegati.