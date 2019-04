Provincia di Terni, al voto 22 Comuni

TERNI Nella provincia di Terni sono 22 i Comuni che andranno al voto il prossimo 26 maggio. Il più grande è quello di Orvieto, a seguire si voterà per il rinnovo del sindaco a Acquasparta, Allerona, Alviano, Arrone, Baschi, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo e Stroncone. Ultimo aggiornamento: 17:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA