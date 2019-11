Provincia di Perugia, quattro sotto indagine per le presenze col trucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Dal grande mondo del pubblico impiego arriva l’inchiesta della Corte dei Conti sul danno erariale (presunto) consumato alla Provincia di Perugia dove un’agente della polizia provinciale per anni, ha ricevuto l’indennità di turno non avendone diritto.Il fascicolo è aperto dalla primavera del 2017 e la svolta è arrivata con il sostituto procuratore regionale Elena De Gisi che ha invitato quattro inviti a dedurre.Il nodo su cui ruota l’inchiesta è quello relativo alle indennità di turno. Soldi presi da un’agente della polizia provinciale che, per la magistratura contabile, non ne aveva diritto. A essere messi in mora con l’inviato a dedurre dalla Procura regionale sono, oltre all’agente, chi nel corso del periodo preso in esame dall’inchiesta, si è succeduto nel ruolo di comandante del Corpo. Secondo la Procura regionale della Corte dei Conti tra il luglio 2013 e il novembre del 2017 l’agente in forza alla polizia provinciale ha riscosso l’indennità di turnazione che è prevista dal contratto collettivo senza averne diritto perché non è entrato mai nei giri della turnazione.Per i tre dirigenti l’accusa (tutta da dimostrare) è, di fatto, quella di aver firmato il via libera all’indennità di turno senza aver vigilato che non ci fossero i presupposti per dare il via libera al pagamento. E poco importa alla Procura che la Provincia abbia tolto poco più di trecento euro dalla busta paga della dipendente per un indebito pagamento.Durante l’inchiesta (partita con una fascicolo parallelo sull’ipotesi di assenteismo che alla luce degli accertamenti della guardia di finanza è stato archiviato) le Fiamme Gialle hanno appurato che i software gestionali della Provincia di Perugia non erano in grado di riscontare e incrociare il dato totale delle ore utili a usufruire dell’indennità di turno rispetto a quelle realmente liquidate al personale.Il dubbio, poi cancellato, che potesse esserci danno erariale rispetto alle presenze in servizio e non solo per l’aver percepito l’indennità di turno senza aver diritto (la maggior parte del lavoro della dipendente da cui è scattata l’inchiesta erano in orario mattutino)è nato perché i cartellini di presenza in parte non erano sottoscritti né dalla dipendente né dal dirigente preposto e quelli per il periodo 2014- febbraio 2017 non risultavano, in larga parte, sottoscritti elettronicamente.La Procura regionale della Corte dei Conti contesta un’ipotesi di danno erariale di 5.901,27 euro (a cui vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria)perché la dipendente in forza alla polizia provinciale aveva effettuato un orario di lavoro ordinari e che soltanto in casi sporadici c’era un riscontro dell’inizio del servizio in orario pomeridiano. Orario non utile a maturare il diritto per avare l’indennità di turno in busta paga.Intanto, la dipendente della polizia provinciale finita sotto indagine della Corte dei Conti e di recente assegnata a nuovo incarico, con una determinazione dirigenziale dell’altro ieri è stata inserita in un gruppo di lavoro legato a interventi sulle strade che dovrà effettuare la Provincia con possibilità di ottenere incentivi in base al lavoro svolto.