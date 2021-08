Sabato 7 Agosto 2021, 09:33

AMELIA Prova di resilienza per il Palio dei Colombi che, nonostante il greenpass e le norme anti Covid-19 abbiano letteralmente tagliato le gambe al corteo, fatto sfumare la gara al campo dei giochi e ridotto all'osso eventi e manifestazioni, non cede le armi e serra i ranghi. Come stasera, quando alle 21,30 in piazza XXI settembre, al posto del tradizionale corteo storico con circa quattrocento costumanti a sfilare per le vie del centro, ne verrà proposta una versione riveduta e ridotta. A cominciare dal numero dei figuranti. Non più di cento in tutto, una quindicina per ogni contrada più il gruppo degli Officiales, gli Sbandieratori e i Musici. «Purtroppo le norme attualmente in vigore -spiega il vice presidente dell'Ente Palio Alberto Rini- vietano categoricamente i cortei e le processioni. Perciò abbiamo pensato di allestire una rappresentazione con i figuranti in occasione della rievocazione dell'arrivo e del giuramento del Podestà ad Amelia».

Un evento da sempre presente nel programma del Palio, quest'anno con qualche modifica. «Si tratterà di una rappresentazione teatrale. Piazza XXI Settembre diventerà il palcoscenico -continua Rini- chiuderemo le ante di Porta Romana. Il Primo tratto di via della Repubblica si trasformerà in un dietro le quinte a cielo aperto da dove, in funzione dello svolgersi della manifestazione, usciranno i costumanti. Alcuni, da figuranti si trasformeranno in attori, recitando una piccola parte. I figuranti-attori partiranno dalle rispettive sedi delle contrade, forse qualcuno si vestirà anche a casa propria. Per rispettare l'obbligo di indossare le mascherine quando i costumanti saranno fermi senza ricorrere alle chirurgiche, abbiamo lavorato anche alla realizzazione di mascherine adattate ai tessuti e ai colori degli abiti. Speriamo ci sia stato il tempo per le sartorie di realizzarle». Cambia tutto anche nella gestione del pubblico. Addio ai serpentoni lungo le strade e in piazza. Vietato qualsiasi assembramento e accessi contingentati a prova di greenpass. «Lungo le mura saranno predisposte centocinquanta sedie -spiega ancora Rini- non sarà necessario prenotare, saranno assegnate fino a esaurimento posti. Ma potranno accedervi, come da Decreto, solo le persone munite di greenpass. Per le verifiche del caso ci saranno i nostri volontari posizionati all'ingresso».

A pagare il prezzo delle restrizioni, anche la tradizionale corsa di cavalli e cavalieri per la conquista del Palio che ogni anno chiude la manifestazione decretando il vincitore fra le contrade. Annullata, anche quest'anno, ma rimpiazzata dalla Disfida dei balestrieri. Domenica 8 agosto alle 18,30 al campo di gara di via dei Giardini, i tiratori delle cinque contrade, Crux Burgi, Collis, Platea, Posterola e Vallis si sfideranno per conquistare il primo, e in tanti sperano unico, Premio dei balestrieri. Il tutto rigorosamente senza pubblico, senza colombi e senza Palio. «L'abbiamo impostato come una semplice gara di balestra- chiude Rini- con un tabellone di tiro al posto delle gabbie con i colombi, ognuna la sua, delle contrade. La manifestazione sarà trasmessa online sui canali social dell'Ente Palio».