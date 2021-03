A 82 anni fermato mentre litiga con prostituta che non vuole pagare, multati Lui veniva da Perugia, lei senza mascherina

A 82 anni era impegnato in una animata lite con una prostituta di quarant'anni più giovane. Non voleva pagarle la prestazione, ma sorpreso dai carabinieri in giro, oltretutto in un altro comune, dovrà pagare una multa ben più salata per aver violato le disposizioni anti Covid. È successo a Terni. Stessa sanzione anche la 42enne romena, già nota alla forze dell'ordine, senza mascherina

© RIPRODUZIONE RISERVATA