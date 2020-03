«Prospettive a Confronto» al Museo Diocesano: nel terzo appuntamento focus su economia, sviluppo e bene comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI «Relazioni virtuose tra economia, sviluppo e bene comune» è un altro dei numerosi appuntamenti proposti dalla Diocesi di Terni, Narni e Amelia in occasione delle festività valentiniane. Il convegno è il terzo appuntamento della serie «Prospettive a Confronto» e si terrà mercoledì 4 marzo alle 17.30, sempre presso i locali del Museo Diocesano. Una lente di ingrandimento sulla vita, che indaga in modo critico-propositivo le relazioni in ambito sociale ed economico, dopo gli incontri tutti dedicati alla famiglia. Interverranno il vescovo Giuseppe Piemontese, Cristiano Ceccotti, assessore al Welfare di Terni, Lorenzo Gianfelice vicepresidente di Cesvol Umbria, la professoressa Cristina Montesi dell’Università di Perugia e suor Alessandra Smerilli, ordinaria di Economia politica alla Pontificia Facoltà «Auxilium» e consigliera di Stato di Città del Vaticano e Francesca di Maolo, presidentessa dell’Istituto Serafico di Assisi, moderati da Silvia Camillucci, coordinatrice di Cesvol Umbria. L’appuntamento è stato pensato come un preludio alla grande manifestazione del prossimo novembre organizzata a livello mondiale «The economy of Francesco», il cui cuore pulsante sarà Assisi.