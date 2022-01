Prosegue a gonfie vele la stagione del Fat Art Club. Appuntamento domani con il live di "Lora and the Stalkers".

Prosegue con successo la stagione degli eventi al Fat Art Club di Terni. Sabato 29 gennaio sarà di scena “Lora and the Stalkers”. La band nasce a Roma nel 2016. Fin dal suo debutto, si presenta con un ricco sound post-punk, new wave e garage. Nei temi riecheggiano fotografie metropolitane e sentimenti intimi, il tutto mixato insieme a un tocco melodico dello stile degli anni ’60 e ispirato alle opere crude di Norman Petty (Buddy Holly; Roy Orbison). Guidati dal duo formato da Lora Ferrarotto (cantante/chitarrista e paroliere) e Alessandro Meozzi (polistrumentista, cantautore, produttore, anche leader della band Statale 66), il loro primo lavoro ha visto la partecipazione di Luca Rea alle chitarre, Alessio Morelli al basso, e Simone Temporali che, con i suoi suoni di tastiere, contribuisce a dare una componente elettronica all’album. In questa band emerge una trama sonora dream pop, nello stile di diversi gruppi contemporanei (Chromatics), ispirata anche alle produzioni sperimentali di David Lynch e Angelo Badalamenti (Floating Into The Night). La band debutta con il suo primo album per l’etichetta G&M Recorfonic, comproprietà di Greg (Lillo e Greg). L’attore, tra l’altro, è stato ospite di una serata al Fat il mese scorso. L’album è ben accolto dalla critica e nel 2019 Sound of Holidays, con altri 3 brani, è entrato a far parte della colonna sonora di la trasmissione televisiva “Le Cose Cambiano?” in onda su Rai5. Dopo gli incoraggianti consensi della loro prima pubblicazione, la band, che è stata anche ospite a Propaganda live su La7, firma con la rinomata etichetta Blind Faith Records di Luca Sapio.

