La proposta: «Mascherine ai seggi per le suppletive»

PERUGIA - Mascherine ai seggi. La proposta è di Stefano Pedica, della direzione romana del Pd. E così il prossimo 8 marzo nei seggi da Terni a Foligno gli scrutatori potrebbero presentarsi "incerottati". In Umbria si vota per il seggio 2 del Senato, quello lasciato dalla presidente Donatella Tesei, oggi domenica 23 febbraio è in corso al voto per un collegio di Napoli e domenica prima marzo andranno alle urne i romani per un posto da deputato. «Davanti a una situazione così allarmante - aggiunge Pedica - non bisogna tralasciare nulla. Bisogna fare prevenzione a 360 gradi senza trascurare nulla». © RIPRODUZIONE RISERVATA