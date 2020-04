A proposito di coronavirus, a Foligno l'idea di due psicologhe: lettere tra sconosciuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Due psicologhe, la permanenza a casa causa Covid-19, ed un progetto che si chiama “Lettere tra Sconosciuti”, per affrontare in modo diverso e innovativo i giorni della pandemia. Le psicologhe sono Francesca Romana Innocenzi e Giulia Falasca e “Lettere tra Sconosciuti”, come da loro stesse spiegato “è una iniziativa sociale nata dalla volontà di proporre alle persone uno spazio anonimo in cui poter raccontare di sé, di quello che stanno vivendo o di quello che passa loro per la mente. D’altronde la pagina facebook attraverso cui la proponiamo si chiama “Scrivi che ti passa per la mente” dove la scrittura è centrale, come forma di espressione di sé e come mezzo per esprimere i propri pensieri ed emozioni”. Il tutto, pur se in tempi sempre più social, viaggia attraverso letetre, anche loro social. E per capire come funziona tornato in aiuto ancora le due psicologhe. “Le lettere che riceviamo – spiegano Innocenzi e Falasca - iniziano tutte così “Caro sconosciuto” e sono tutte firmate “uno sconosciuto”. Si, perché le lettere che ci arrivano e ci vengono affidate come dei messaggi nelle bottiglie in viaggio nel mare, sono tutte in forma anonima, così da poter favorire nelle persone la tranquillità di poter parlare di sé. Chiediamo alle persone di raccontare un episodio, quello che provano, come passano la quotidianità, qualunque cosa vogliano raccontare a uno sconosciuto in un momento così sospeso e difficile per ciascuno, in cui siamo tutti isole sperate e ci viene imposto il distanziamento sociale”. Le lettere che arrivano vengono mandate a uno sconosciuto che non potrà rispondere alla stessa lettera, ma potrà scriverne un’altra che verrà inviata a un altro sconosciuto ancora. Questo per poter permettere a quante più persone di poter ricevere e leggere pensieri ed emozioni differenti, “evitando così – viene ricordato - che si instaurino vere e proprie conversazioni tra due persone, ma favorendo piuttosto una conversazione con se stessi attraverso la scrittura e la creazione di una rete solidale di scambio continuo tra molti”. Molti stanno prendendo parte all’iniziativa, scrivendo da diverse regioni italiane, contribuendo anche con più di una lettera, a riprova del fatto che questa iniziativa e lo spazio loro concesso sia uno spazio accogliente, solidale e di condivisione, ma soprattutto che esiste un bisogno di comunicazione. “Per partecipare – ricordano ancora Innocenzi e Falasca - le persone devono inviare una lettera che inizi con “caro sconosciuto” e che sia firmata “uno sconosciuto” alla chat privata della pagina facebook “Scrivi che ti passa per la mente”. Le lettere non saranno pubblicate, poiché il dono di una lettera è unico, così come la persona che l’ha mandata e quella che la riceverà. Questa iniziativa – proseguono le due psicologhe - ci ha rese delle postine particolari, riceviamo e inviamo bellezza, solidarietà, generosità e profondità umana, in un clima di calore e comunanza che si sviluppa proprio a partire dal fatto che siamo tutti esseri umani, abbiamo tutti delle emozioni, dei pensieri e abbiamo bisogno di un contenitore in cui possiamo esprimerli. È un nuovo modo – concludono - per scoprire vicinanza nella lontananza”.