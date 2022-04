Tredici, quattordici ore di attesa, nessuna informazione, anziani lasciati soli per ore, pazienti con sintomi covid insieme agli altri in attesa. Una giornata infernale al Pronto soccorso di Terni quella di giovedì 7 aprile, tanto che alcuni pazienti in attesa hanno prima chiamato la polizia (che non ha potuto fare nulla perchè non c'erano problemi di ordine pubblico) e poi il Messaggero per esternare tutta la propria amarezza.