Pronto a partire anche il settore giovanile agonistico dell'Orvietana. Responsabile tecnico Giuseppe Olimpieri

Pronto a partire anche il settore giovanile agonistico dell'Orvietana Calcio. A dirigerlo, come responsabile tecnico sarà Giuseppe Olimpieri: «Abbiamo appena chiuso una stagione ricca di successi – spiega Olimpieri - ripartiamo alzando ulteriormente l’asticella e di questo voglio ringraziare il presidente Roberto Biagioli per aver compreso l’importanza del nostro lavoro, questo suo impegno ci ha consentito di migliorare la qualità. Sono felice che oltre la metà dei tecnici del settore agonistico abbiano indossato la maglia biancorossa, o in prima squadra o nelle giovanili, questo conferma che il senso di appartenenza è presente, infatti tutti hanno subito risposto con entusiasmo quando la società ha proposto loro questo ruolo. Abbiamo due tecnici per ogni squadra, tutte le rose sono state ampiamente adeguate, andando a far salire il livello tecnico. Siamo pronti per la nuova stagione».

Andrea Montenero e Mattia Leonardi si occuperanno della Under 19 Juniores Nazionale, Andrea Valterio e Damiano Mocetti della Under 17 Regionale A1, Marco Dominici e Stefano Silvi della Under 16 Regionale Sperimentale, Enrico Broccatelli e Edoardo Tonelli della Under 15 Regionale A2, Francesco Romanini e Giuseppe Olimpieri della Under 14 Regionale Sperimentale mentre il preparatore dei portieri sarà Fabrizio Tiberi.

«Gli obiettivi – continua Olimpieri – sono in prima battuta migliorare i risultati sportivi dell’ultima stagione, ma anche lavorare sui singoli, preparandoli per i campionati maggiori, là dove si riscontreranno individualità valide. È motivo di grande orgoglio sapere che ben 5 ragazzi che hanno vinto il campionato Under 17 saranno in ritiro con la rosa della Serie D, vedremo quanto possano essere all’altezza, la speranza è quella di vederne quanti più possibile anche in prima squadra».rne quanti più possibile anche in prima squadra».