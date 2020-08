«Rientrando in Italia da Parigi e non presentando alcun sintomo, per me non era previsto il tampone». Ludovica, classe 1991, alla notizia dell'aumento di casi Covid-19 in Francia, decide di sottoporsi all'esame rinofaringeo, il tampone, per la ricerca del virus privatamente, a Terni. «Ho chiamato il mio medico di famiglia per la richiesta del test e ho attivato la procedura di controllo per stare più tranquilla». «So che se risultassi positiva avrò l'obbligo della quarantena, ma altrimenti non potrei riabbracciare i miei familiari serenamente».

LA PRIMA

E' stata la prima ad usufruire del servizio, ieri mattina, attivato per ora solo presso il centro Servizi Sanitari di via Battisti. Con apposita delibera regionale è stata infatti estesa ai laboratori privati accreditati la possibilità di eseguire il test molecolare per la ricerca del SarsCov2 su tampone oro rinofaringeo. «Con il superamento del lockdown e il progressivo riavvio delle attività produttive e sociali spiega l'assessore regionale alla salute, Luca Coletto - risulta necessario prevedere l'implementazione e il rafforzamento di un solido sistema di accertamento diagnostico, di monitoraggio e sorveglianza della circolazione del Covid-19, finalizzato a intercettare tempestivamente anche soggetti asintomatici».

RISORSE

«Per raggiungere l'obiettivo è opportuno attivare tutte le risorse disponibili sul territorio sottolinea Coletto - specie in questa diversa e delicata fase dell'epidemia». Come già avviene per i test sierologici, l'esame richiede un triage telefonico accurato. Il risultato verrà trasmesso in poche ore sia al paziente che al medico di base, in caso di esito positivo anche all'Asl, per attuare le procedure di legge.

Il dottor Nicola Iemma, direttore sanitario del centro medico di via Battisti, dichiara: «Nell'ambito di una riqualificazione sanitaria imposta dall'emergenza Covid-19, le strutture pubbliche e private si sono attrezzate per far fronte alla pandemia. In tutte le fasi di questa emergenza ci stiamo impegnando a fornire alla popolazione dell'area ternana le più efficaci misure di prevenzione e diagnosi dell'infezione virale, mediante l'esecuzione dei test sierologici qualitativi e quantitativi, oltre che del tampone rinofaringeo per la ricerca del genoma virale per SarsCov2. Ora c'è questo servizio ulteriore».

