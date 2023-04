Pronta la nuova legge regionale per valorizzare l'agricoltura sociale

PERUGIA - Il consiglio regionale è pronto ad approvare la nuova legge per agricoltura sociale e fattorie sociali. Si tratta di un disegno di legge della Giunta regionale, che prevede “modifiche e integrazioni al testo unico dell'Agricoltura (legge regionale 12/2015)” ed è stato già approvato all'unanimità dalla Secoda commissione consiliare permanente. Soddisfatto l'assessore regionale all'Agricoltura Roberto Morroni «per il confronto costruttivo e la

condivisione degli obiettivi dell'atto che hanno caratterizzato le varie fasi del suo iter, evidenziando in particolare la

valenza del voto unanime con cui già erano stati approvati alcuni emendamenti migliorativi della proposta di legge e il suo articolato».

«L'auspicio - spiega Morroni - è che ora, quando l'atto approderà in una delle prossime sedute consiliari, la stessa unanimità possa accompagnare il varo della legge regionale, con cui si recepisce la normativa nazionale di riferimento di un settore definito fondamentale per l'inclusione sociale e la qualità della vita nelle zone rurali e si vuole rafforzare la funzione sociale e il valore aggiunto dell'agricoltura».