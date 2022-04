Terni, promessi sposi divisi dalla guerra: "Per noi la Pasqua sarà doppia"

Festeggeranno la Pasqua due volte: questa domenica, quella cristiana, e tra una settimana, quella ortodossa. Tuttavia per Fabio Lanfiuti Baldi e Olichka Ivanova c’è poca voglia di fare festa. Per loro questa sarebbe stata la prima Pasqua da marito e moglie ma lo scoppio della guerra in Ucraina ha infranto il loro sogno e oggi, a poco più di un mese dall’arrivo di Olichka a Terni, dopo una rocambolesca fuga dal suo Paese, c’è ansia e dolore per le notizie che arrivano da lì. La coppia resta ferma nella sua decisione: sposarsi in Ucraina e qui si sposerà cessato il conflitto. Sui tempi e sull’esito della guerra, però, c’è molta incertezza e preoccupazione. «Olichka – racconta Fabio Lanfiuti Baldi – non sarebbe mai scappata dalla sua città, Poltava, e dalla sua terra. Ma oggi tira un sospiro di sollievo perché le notizie che arrivano dai suoi amici ucraini sono terribili. Sarebbe stato un rischio troppo alto per lei, una donna sola, rimanere lì».

Fabio ricorda le 60 ore di viaggio che ha fatto per andare a riprenderla alla frontiera della Moldavia e poi il ritorno con l’impossibilità di passare per l’Ungheria. Un viaggio della speranza concluso con un “urrà” liberatorio all’arrivo a Terni. «Lei, le sue figlie, l’amica con i suoi bambini sono scappati di notte, in fretta e in furia, prendendo quei pochi vestiti che potevano – continua Fabio Lanfiuti Baldi – ma ora, con l’arrivo della bella stagione, qui non hanno nulla». Intanto in questo mese qualcosa di nuovo è accaduto. «L’amica di Olichka con i suoi due figli ha trovato una nuova sistemazione, una casa, credo con l’aiuto degli enti pubblici, in cui si è stabilita da qualche settimana – racconta ancora Fabio – il figlio minore, di 9 anni, è già stato inserito a scuola, frequenta la quarta elementare. Sono riuscito ad esaudire il suo desiderio: la prima cosa che mi ha chiesto, quando è arrivato, è stata di trovargli una squadra di calcio in cui giocare. E così è stato: ora gioca in una società della città da portiere, lo stesso ruolo che aveva nella sua squadra in Ucraina».

Fabio e Olichka hanno toccato con mano la macchina dell’accoglienza dei profughi ucraini messa in piedi a Terni dalle diverse realtà operanti sul territorio. «In un primo momento la Croce Rossa ci ha aiutato – spiega Fabio – fornendoci diversi generi alimentari. La Caritas, a sua volta, mi ha aiutato con il pagamento delle bollette. Si trattava di bollette risalenti al periodo precedente l’arrivo di Olichka in città ma quel contributo mi ha consentito di provvedere a lei e alle sue figlie in momento in cui, diversamente, mi sarei trovato in difficoltà». Per questa Pasqua la coppia vuole lasciare, almeno per un giorno, i pensieri alle spalle. «Approfitteremo di questa giornata per una gita fuori porta - rivela Fabio - Sperando che il tempo ci assista, abbiamo pensato di fare un pic-nic in montagna. Forse faremo un giro verso Polino. Ci sono ancora tante cose che vorrei far vedere a Olichka».