"Progetto Orvieto" aderisce a Civitas Umbria. Costituito il gruppo consiliare

Nel consiglio comunale del 2 febbraio, a Orvieto, è stata formalizzata la costituzione del nuovo gruppo consiliare, composto dalla capogruppo Anna Celentano e dalla consigliera Beatrice Casasole, che assumerà la denominazione Civitas-Progetto Orvieto a partire dalla prossima seduta.

«Per noi - affermano congiuntamente Anna Celentano, Beatrice Casasole e l’assessore Carlo Moscatelli - questa è la ideale evoluzione del percorso iniziato nel 2019 che ha portato all’elezione a sindaco di Roberta Tardani. Progetto Orvieto aderisce a Civitas Umbria, di cui il sindaco Tardani è presidente, per dare corpo a un progetto più ampio di dimensione regionale, condividendo lo spirito e l’approccio del movimento che mette insieme molti sindaci e amministratori della nostra regione. Un’azione fatta di ascolto e concretezza che Progetto Orvieto e la Giunta Tardani hanno portato avanti in questi anni. È grazie a questo - spiegano - che la città ha saputo reagire ai problemi del post pandemia e tornare a crescere dopo anni di immobilismo e inefficienze. Gli importanti interventi di manutenzione su tutto il territorio comunale, la capacità di intercettare le opportunità arrivate dal Pnrr, la visione strategica sui contenitori della città che oggi hanno finalmente una destinazione e una missione, l’innovazione dei servizi turistici e la grande promozione della città hanno prodotto e produrranno risultati evidenti e tangibili che stanno dando una prospettiva al nostro territorio e alle sue vocazioni. Il lavoro fatto dal sindaco Tardani e dall’amministrazione comunale ha dato finalmente una nuova dimensione a Orvieto anche nel contesto regionale. Ringraziamo - concludono - Civitas e l’assessore regionale Paola Agabiti per averci accolto. Siamo convinti che la strada intrapresa ci porterà ancora lontano nel bene della nostra città e dei nostri territori».